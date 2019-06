ECE übernimmt Management und Vermietung der „Erlangen Arcaden“

Der Shopping-Center-Betreiber ECE übernimmt das Management und die Vermietung der „Erlangen Arcaden“. Auftraggeber ist der Immobilien-Investmentmanager Nuveen Real Estate, der das Objekt in einem Fonds hält. Die Managementübernahme durch die ECE erfolgt zum 1. Juli 2019 vom bisherigen Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield. Parallel zur Neuvergabe des Managements der „Erlangen Arcaden“ hat Nuveen Real Estate auch den Betreibervertrag mit der ECE für das Pep Einkaufszentrum in München um fünf weitere Jahre verlängert. Die beiden Partner hatten für das Pep eine umfangreiche Modernisierung und Erweiterung umgesetzt. Durch die 2018 abgeschlossene Repositionierung ist es gelungen, die Frequenzen und die Aufenthaltsdauer um rund 20 Prozent zu steigern und das Einzugsgebiet des Centers um eine Million Einwohner zu erweitern.

.