Internationale Hotelstrategie
ECE übergibt erstes Hotelprojekt in Italien an Ruby Group
Die ECE Work & Live hat ihr erstes Hotelprojekt in Italien in Rom abgeschlossen. In zentraler Lage an der Via Nazionale wurde eine denkmalgeschützte Immobilie aus dem 19. Jahrhundert zu einem Lean-Luxury-Hotel der Ruby Group mit 164 Zimmern und einer Rooftop-Bar umgebaut. „Ein starkes Zeichen für unsere Hotelstrategie“, nennt ECE-Hotelentwickler Torsten Kuttig das neue Ruby Hotel im Herzen Roms, dessen Eröffnung Mitte Oktober erfolgt ist.
Innerhalb von zwei Jahren wurde die Büroimmobilie in ein Hotel mit insgesamt 164 Zimmern und einer Rooftop-Bar umgewandelt. Dank der Lage an der Via Nazionale, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Roma Termini und zahlreichen Sehenswürdigkeiten entfernt, ist das Hotel gleichermaßen für Touristen und Geschäftsleute ein zentraler Ausgangspunkt.
Bei der Realisierung des Hotels stand der Punkt Nachhaltigkeit besonders im Fokus. Durch die Umnutzung einer bestehenden Immobilie und den Erhalt der Bausubstanz konnten laut des Projektentwicklers fast 50 Prozent graue Emissionen eingespart werden. Angestrebt wird, dass das Gebäude taxonomiekonform und mit dem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet wird.
"Die Umwandlung einer historischen Immobilie in ein modernes Hotel mitten in Rom zeigt, wie wir nachhaltige Entwicklung, architektonische Qualität und wirtschaftliche Attraktivität miteinander verbinden. Wir freuen uns, dass wir für dieses besondere Projekt die Ruby Group als Betreiber gewinnen konnten“, sagt Torsten Kuttig, Director Hotel Development bei der ECE Work & Live.
Catherine Hilt, Director – Head of Development Southern Europe bei der Ruby Group, ergänzt: „Die Übergabe des Gebäudes ist für uns ein wichtiger Meilenstein in unserer Expansion in Italien. Rom ist ein strategisch bedeutender Markt mit hoher Nachfrage nach zeitgemäßem, bezahlbarem Luxus – genau hier setzt unser Lean-Luxury-Konzept an. Mit dem Hotel schaffen wir einen Ort, der modernes Design, historische Substanz und eine zentrale Lage verbindet. Wir danken der ECE für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und freuen uns darauf, Mitte Oktober die ersten Gäste begrüßen zu dürfen.“
Ebenfalls für die Ruby Group realisiert die ECE Work & Live aktuell die Umwandlung einer Büroimmobilie in ein Hotel in Kopenhagen [wir berichteten]. Weitere laufende Hotelprojekte dsind die Repositionierung eines historischen Hotelgebäudes in der Altstadt von Venedig zu einem 5-Sterne-Lifestyle-Hotel [wir berichteten] sowie die Entwicklung eines Hotels der Marke Stayery auf dem Dach des Gesundbrunnen-Centers in Berlin durch die Konzerngesellschaft ECE Real Estate Partners [wir berichteten].