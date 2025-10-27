ECE übergibt erstes Hotelprojekt in Italien an Ruby Group

Die ECE Work & Live hat ihr erstes Hotelprojekt in Italien in Rom abgeschlossen. In zentraler Lage an der Via Nazionale wurde eine denkmalgeschützte Immobilie aus dem 19. Jahrhundert zu einem Lean-Luxury-Hotel der Ruby Group mit 164 Zimmern und einer Rooftop-Bar umgebaut. „Ein starkes Zeichen für unsere Hotelstrategie“, nennt ECE-Hotelentwickler Torsten Kuttig das neue Ruby Hotel im Herzen Roms, dessen Eröffnung Mitte Oktober erfolgt ist.

