ECE stellt Campus Hamburg fertig

Am Freitag hat ECE mit der offiziellen Schlüsselübergabe an die künftigen Nutzer die Fertigstellung des neuen Bürogebäudes Campus Hamburg im Stadtteil Barmbek gefeiert. Insgesamt bietet die sechsgeschossige Büroimmobilie auf einer Fläche von 26.000 m² rund 1.700 moderne Arbeitsplätze – eine Fläche von rund 3.000 m² ist aktuell noch verfügbar.

