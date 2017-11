ECE steigt zum Platzhirsch des Frankfurter Einzelhandels auf

Wenn es auf diesem Sektor so etwas wie Kartellwächter gäbe, wären diese wahrscheinlich blass geworden: Die ECE übernimmt nun auch das Management des Frankfurter Nordwestzentrums in Heddernheim (Limesccorso 8), das Eigentümer Josef Buchmann bislang in Eigenregie betrieben hatte. Die Hamburger steigen damit zum unstrittigen Platzhirschen im Einzelhandel der Mainmetropole auf: Unter ECE-Ägide stehen bereits MyZeil und das Hessen-Center, die Skyline-Plaza und außerdem das Isenburg- und das Main-Taunus-Zentrum.

Der Deal darf gleichwohl als freundliche Übernahme qualifiziert werden, da Josef Buchmann die Transaktion selbst angeschoben hat. Der inzwischen 86jährige Unternehmer gibt die Verantwortung für die 150 Ladengeschäfte mangels Nachfolge in die Hände des ewigen Konkurrenten. Die Immobilie verbleibt als Eigentum bei seiner KG Nordtrakt. Gleichwohl scheint es erstaunlich, mit welch kleiner Mannschaft der Kaufmann seine „Einkaufsstadt“ zu immer neuen Umsatzrekorden geführt hat. Aktuell wird das Areal umgebaut, um 50 weitere Geschäfte unterzubringen.



In den Annalen der Unternehmergeschichte des Josef Buchmann finden sich indes ein paar Kontrakte, die heute ein wenig obsolet anmuten. So zahlt die Stadt Frankfurt dem Nordwestzentrum, respektive der KG Nordtrakt, seit den 80er Jahren bis heute einen „Infrastrukturbeitrag“ für die Instandhaltung der öffentlichen Wege und Plätze. Der ist allerdings inzwischen auf vier Millionen Euro per anno gestiegen – die Vereinbarung läuft noch bis 2036. Jetzt will die Stadt quasi ein Junktim durchsetzen: Einige Ämter und Behörden der Stadt, die in anderen, schwer vermarktbaren Immobilien des Unternehmers angemietet haben, sollen nur dann in ihren Räumlichkeiten verweilen, wenn deren jährlichen Mieten in Höhe von ca. 2,36 Millionen Euro auf den „Infrastruktur-Obolus“ angerechnet werden.