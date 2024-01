ECE steigert Vermietungsergebnis um fast 50 Prozent

ECE Marketplaces hat 2023 ein starkes Vermietungsergebnis erzielt und die in den Centern vermietete Fläche erneut gesteigert. Insgesamt hat das Unternehmen im Jahr 2023 eine Vermietungsleistung von rund 800.000 m² in den von ihr gemanagten und vermieteten Centern erreicht – ein Zuwachs von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt hat die ECE 2023 etwa 2.600 Mietverträge geschlossen.

.

Auch die Besucherfrequenzen in den Shopping-Centern der ECE haben sich 2023 mit einem Plus von insgesamt 7,4 Prozent bzw. 8,7 Prozent in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Bei den abgeschlossenen Mietverträgen haben gleichzeitig auch die Laufzeiten wieder deutlich zugenommen. So ist die Zahl der Mietverträge mit sechs bis mehr als zehn Jahren Laufzeit um mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch die durchschnittliche Flächengröße pro Mieteinheit hat mit einem Plus von 12 Prozent erneut zugenommen, da die Händler vielfach größere Flächen suchen bzw. ihre bestehenden Mietflächen vergrößern.



„Das starke Vermietungsergebnis und die erneut deutlich gesteigerte vermietete Fläche in unseren Centern sind ebenso wie die gestiegenen Mietvertragsdauern ein deutliches Zeichen dafür, dass die Retailer den stationären Handel weiterhin als sehr relevant ansehen und großes Vertrauen in die Performance von Shopping-Centern haben und daher stark in ihr Store-Portfolio investieren“, so Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces.



Zu den Retailern, mit denen 2023 teils zahlreiche Mietverträge neu geschlossen oder verlängert wurden, gehören sowohl bekannte Konzepte wie H&M, Only, New Yorker, Rituals, TK Maxx oder die Marken der Inditex-Gruppe wie Zara, Pull&Bear, Bershka und – mit seiner Deutschland-Premiere in einem ECE-Center – Stradivarius als auch neue oder erstmals in Centern vertretene Konzepte wie der Non-Food-Discounter Pepco oder die Tattoo-Studio-Kette Glorious Art.



Auch in der Gastronomie-Branche wurden weitere Verträge mit Casual-Dining-Konzepten wie Alex, L’Osteria und The Ash abgeschlossen und im wachsenden Non-Retail-Segment konnten u.a. mit dem Serviced-Apartment-Betreiber Limehome, dem Gesundheitsdienstleister CSL Plasma, dem innovativen Bildungszentrum Tumo und dem Spa-Konzept MyWellness Verträge für ECE-Center geschlossen werden, die den bestehenden Retail-Mix optimal ergänzen.