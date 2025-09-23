ECE setzt bei Datenmanagement auf Plattformlösung von Tower360

Tower360 ist erfolgreich bei der ECE live gegangen. Die Partnerschaft zielt auf eine umfassende Digitalisierung und Standardisierung von Datenprozessen im Immobilienbereich. Erste Einsätze betreffen die automatisierte Datenlieferung und Validierung bei ESG-, Buchhaltungs- und Mieterlösdaten.

„Vor der Einführung von Tower360 erfolgte der Datenaustausch mit unseren Dienstleistern noch teilweise über manuelle, häufig Excel-basierte Prozesse. Dies erschwerte die Datenvalidierung und die Abstimmung mit externen Partnern“, sagt Lara Ripkens, Product Owner Investment Analytics bei ECE Group Services GmbH. „Mit Tower360 haben wir den fragmentierten Datenlieferungsprozess durch ein integriertes System ersetzt, das den gesamten Ablauf – inklusive Datenlieferung und Validierung – in einem System abbildet und so Datenqualität, Transparenz und die Geschwindigkeit im Reportingprozess verbessert. Tower360 überzeugte uns durch eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine hohe Flexibilität im Hinblick auf die unterschiedlichen Datenanforderungen im Immobilien-Investmentbereich.“



Nathalie Gallersdörfer, Senior Portfolio Manager bei ECE Living GmbH, ergänzt: „Der gesamte Datenlieferungsprozess wird mithilfe von Workflows über alle Dienstleister hinweg digitalisiert. Externe Datenlieferanten wie Property Manager und lokale Buchhalter erkennen fehlende oder inkonsistente Daten durch die systemische Kennzeichnung vor der Datenlieferung. Dies reduziert den manuellen Aufwand und die Bearbeitungszeiten, während gleichzeitig die Datenqualität, Prozess-Transparenz und Zuverlässigkeit verbessert wird.“