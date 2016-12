ECE realisiert weiteres Logistikzentrum für Hermes

Die ECE realisiert in Ketzin/Havel im Südwesten von Berlin den Neubau eines weiteren modernen Logistikzentrums für den Logistikdienstleister Hermes Germany. Den symbolischen ersten Spatenstich für das Projekt haben heute gemeinsam der Bürgermeister von Ketzin, Bernd Lück, der Geschäftsführer der Sales Hermes Germany, Thomas Horst, und ECE-Geschäftsführer Dr. Andreas Mattner, am zukünftigen Standort der Immobilie im Gewerbegebiet Etzin gesetzt. Es ist bereits der dritte Spatenstich für ein von der ECE realisiertes Hermes-Logistik-Center in diesem Jahr.

Das Warenverteilzentrum mit modernsten Hochleistungssortieranlagen wird über eine Logistikfläche von rund 10.000 m² sowie ein angeschlossenes Gebäude für Büro-, Technik- und So...

