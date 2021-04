Das Hamburger ECE Group will nahe des Tesla-Standorts in Grünheide 100 Mio. Euro investieren. Dies teilten Vertreter des Unternehmens am Montag dem Ortsbeirat mit. Für die Realisierung hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr eine rund 35 Hektar große, ehemalige NVA-Fläche erworben.

Die...

[…]