ECE Marketplaces holt Lorenz und Heinemann in die Geschäftsführung

Zum 1. Januar 2026 tritt Jan Lorenz als CFO in die Geschäftsführung der ECE Marketplaces ein. Robert Heinemann übernimmt die Rolle des Managing Directors – beide bringen langjährige ECE-Erfahrung mit. Damit setzt sich die Geschäftsführung der ECE Marketplaces künftig aus Joanna Fisher (Chief Executive Officer), Robert Heinemann (Managing Director) und Jan Lorenz (Chief Finance Officer) zusammen.

Jan Lorenz wird zum 1. Januar neues Mitglied der Geschäftsführung und übernimmt die Rolle des Chief Finance Officer (CFO). In dieser Funktion verantwortet er künftig die Bereiche Corporate Governance und Finance. Lorenz ist seit mehr als 16 Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der ECE tätig, zuletzt als Director Group Controlling und Risk Management.



Zeitgleich wechselt Robert Heinemann in die Geschäftsführung der ECE Marketplaces. Er ist seit 27 Jahren im Unternehmen tätig und war zuletzt Geschäftsführer der ECE Group Services. In seiner neuen Rolle als Managing Director wird Heinemann die Corporate-Services-Bereiche verantworten, die er bereits zuvor betreut hat.



„Ich freue mich, dass wir unsere konzerninterne Servicegesellschaft jetzt in die ECE Marketplaces integrieren und so unseren vor fünf Jahren begonnenen Weg, Retail Real Estate innerhalb der ECE Gruppe eigenständig aufzustellen, konsequent weitergehen“, sagt Joanna Fisher, CEO der ECE Marketplaces.



Im Zuge der Neustrukturierung wird auch Arndt Schwerdtfeger, bisher Managing Director Architecture & Construction der ECE Group Services, zur ECE Marketplaces wechseln. Er übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Technical Portfolio & Project Management, der die technische Expertise der ECE in den Bereichen Architektur, Bau, technischer Betrieb und Nachhaltigkeit bündelt. Zusätzlich bleibt er Geschäftsführer der zuständigen Gesellschaft für das Asien-Geschäft der ECE.



Steffen Eric Friedlein, zuletzt Managing Director Leasing Services der ECE Marketplaces, wird sich künftig auf das strategische Mieter- und Investor-Relations-Management konzentrieren. Darüber hinaus übernimmt er die Verantwortung für Großprojekte und fungiert als Managing Director der ECE International Services.