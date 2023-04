ECE managt zwei weitere Shopping-Center in der Türkei

Die ECE Marketplaces erweitert ihr Center-Management-Portfolio und übernimmt das Management für zwei weitere Shopping-Center in der Türkei: das „Palladium Atasehir“ und das „V Metroway“ in Istanbul. Die Landesgesellschaft ECE Türkiye verantwortet das langfristige Management, die Vermietung und die Konzeptplanung für beide Center.

.

Das im dicht besiedelten Istanbuler Wohn- und Businessdistrikt Atasehir gelegene „Palladium Atasehir“ verfügt auf einer Mietfläche von rund 40.000 m² etwa 190 Shops nationaler und internationaler Marken sowie ein umfangreiches Gastronomie- und Entertainmentangebot mit insgesamt 26 Cafés und Restaurants, einem Kino und zahlreichen Serviceangeboten sowie 2.500 Parkplätze. Für das seit 15 Jahren bestehende Center wird derzeit ein umfangreiches Refurbishment umgesetzt, das ebenfalls von der ECE Türkiye betreut wird und neue Retailkonzepte und Gastronomieangebote, zusätzliche Serviceangebote und eine höhere Aufenthaltsqualität umfasst.



Das im Istanbuler Vorort Basaksehir gelegene „V Metroway“ ist derzeit noch in Bau und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eröffnet werden. Das Stadtteilcenter in einem der am schnellsten wachsenden Stadtbezirke Istanbuls wird über rund 80 Shops auf ca. 20.000 m² Mietfläche verfügen und mit der Eröffnung in das Management der ECE Türkiye übernommen.



Mit den beiden Neuzugängen managt die ECE Marketplaces in der Türkei insgesamt elf Shopping-Center. Zuletzt hatte die ECE Türkiye den Managementvertrag für die ebenfalls in Istanbul entstehende „V Mall“ übernommen [wir berichteten], die in unmittelbarer Nähe zum „V Metroway“ gelegen ist. Die ECE Türkiye ist seit über 22 Jahren in dem Markt aktiv und betreibt und vermietet Shopping-Center mit einer Mietfläche von aktuell insgesamt rund 600.000 m².