ECE legt ersten Preferred Equity Fonds auf

ECE Real Estate Partners hat einen neuen Preferred Equity Fonds aufgelegt und ein Portfolio von drei deutschen Nachbarschaftszentren mit einem Marktwert von 500 Mio. Euro eingebracht. Der neue „ECE Preferred Equity Fund“ (EPEF) konnte Kapitalzusagen institutioneller Investoren von mehr als 100 Mio. Euro einwerben. Ferner hat die Fonds-Management-Gesellschaft zur Finanzierung der Portfoliotransaktion eine Anleihe in Höhe von 100 Mio. Euro aufgelegt. Die Familie Otto bleibt als Ankerinvestor am Eigenkapital der Center beteiligt.

Der Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die auf hohe laufende Ausschüttungen Wert legen und angesichts des anhaltenden Strukturwandels im Handel gleichzeitig eine Risikoabsicherung anstreben. Mit der erfolgreichen Emission ihrer ersten Anleihe und der Lancierung ihres ersten Preferred Equity Fonds hat ECE Real Estate Partners ihr Angebot für institutionelle Investoren mit neuen Finanzprodukten erweitert.



Das Portfolio umfasst mit dem Linden-Center Berlin (Prerower Platz 1), den Hallen am Borsigturm Berlin (Am Borsigturm 2) und dem Marstall in Ludwigsburg (Marstallstraße M11) drei attraktive Einkaufszentren mit hohem Nahversorgungsanteil, die auf einer Gesamtfläche von ca. 125.000 m² mit 270 Shops mehr als 17 Mio. Besucher jährlich anziehen. Die Objekte wurden bisher vom ECE European Prime Shopping Center Fund gehalten, der in den letzten Jahren umfassend in die Modernisierung, Erweiterung und Wertsteigerung der Center investiert hat.



"Mit einem großen Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs haben unsere drei Center in den letzten Monaten eindrucksvoll die Stabilität und Stärke von Nachbarschaftszentren als Anlageklasse demonstriert. Unsere Anleihe hat ein Investment Grade Rating erhalten, was die hohe Qualität dieses Portfolios unterstreicht.” so Dr. Volker Kraft, Managing Partner der ECE Real Estate Partners.