ECE legt ersten offenen Europäischen Shopping Center Fonds auf

ECE Real Estate Partners hat einen offenen pan-europäischen Shopping-Center Fonds aufgelegt. Der neue „ECE Progressive Income Growth Fund“ (EPIG-Fonds) startet mit Eigenkapitalzusagen von institutionellen Investoren von mehr als 700 Millionen Euro. Das rund 1,6 Mrd. Euro schweres Startportfolio sind Einkaufszentren in Deutschland, Österreich, Dänemark, Polen und Italien, die bislang zum Portfolio des ECE European Prime Shopping Center Fund gehörten. In den kommenden Jahren sind weitere Ankäufe geplant.

.