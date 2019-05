ECE kauft polnisches Retailportfolio von Atrium für 298 Mio.

Der ECE European Prime Shopping Centre Fund II, verwaltet von ECE Real Estate Partners, hat von der Atrium European Real Estate zwei polnische Shopping Center für 298 Mio. Euro erworben, was laut des Verkäufers einem Plus von rund 3 % zum Buchwert (31. März 2019) entspricht. Bei den beiden Shopping Centern handelt es sich um das Atrium Felicity in Lublin mit einer Fläche von rund 77.000 m² sowie um das Atrium Koszalin in Köslin mit einer Fläche von rund 57.300 m². Die beiden Parteien gehen davon aus, den Kauf im dritten Quartal 2019 abzuschließen. Die ECE wird das langfristige Management und die Vermietung der beiden Objekte übernehmen und betreibt dann insgesamt zehn Shopping-Center in Polen. Das Portfolio des zweiten ECE-Fonds umfasst nunmehr neun Einkaufszentren in Deutschland, Polen, Ungarn und Italien mit einem Marktwert von 1,5 Mrd. Euro.

