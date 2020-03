ECE kauft 2.100 Wohnungen in UK

Die ECE baut ihre Aktivitäten im Residential-Sektor im Vereinigten Königreich aus und erwirbt ein Portfolio mit insgesamt 2.100 Build-to-Rent-Wohneinheiten an drei Standorten in Birmingham, Leeds und Manchester – den drei nach London größten und wirtschaftsstärksten Städten Englands. Der Ankauf des ersten Objekts in Birmingham mit über 320 Wohneinheiten in zwei Gebäuden wurde jetzt abgeschlossen, die beiden anderen Standorte folgen im Laufe des Jahres.

.