ECE investiert über 65 Mio. Euro in erstes Wohnprojekt in Italien

Nach der Ankündigung des ersten Hotelprojekts in Rom im März [wir berichteten] plant die ECE nun mit einer Wohnanlage, ebenfalls in Rom, erstmals ein Wohnungsentwicklungsprojekt in Italien. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 65 Mio. Euro. Der Baustart ist für 2024, die Fertigstellung für 2026 geplant.

