ECE-Hotelfonds unterzeichnet Pachtvertrag mit Palladium

ECE Real Estate Partners und die Palladium Hotel Group haben einen 20-Jahres-Vertrag für den Betrieb des Bonvecchiati Hotels in Venedig durch die Boutique-Lifestyle-Marke Only You Hotels unterzeichnet. Das Hotelensemble wurde kürzlich vom ECE European Lodging Recovery Fund in einem Joint Venture mit den Hotelentwicklern Soravia und Denkmalneu erworben und wird derzeit umfassend renoviert und neu positioniert. Die Unterzeichnung markiert auch den Abschluss der Planungsphase für die Neupositionierung des im Herzen von Venedig gelegenen Ensembles.

.

Teil des Renovierungskonzepts ist es, das Hotel Bonvecchiati und das Palace Bonvecchiati Hotel durch ein innovatives Design miteinander zu verbinden, eine zentrale Lobby einzurichten und den gemeinsamen Innenhof aufzuwerten, der der exklusive Eingang zum künftigen 5-Sterne-Hotel sein wird. Mit 168 Zimmern wird es das größte High-End-Lifestyle-Hotel in San Marco sein – nur einen kurzen Spaziergang von allen wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Markusplatz, der Rialtobrücke und dem Opernhaus La Fenice entfernt. Das Hotel wird über eine großzügige Terrasse mit Blick auf den Kanal und einen privaten Bootssteg verfügen. Die Gäste können den Trubel der beliebten Calle Goldoni und Calle dei Fabbri genießen, in den beiden Restaurants verweilen, mehrere Bars, das Café „Breakery“ und die einladende Lounge besuchen oder im idyllischen Innenhof entspannen. Das Hotel soll bis 2025 fertiggestellt werden.



Die außergewöhnliche Kombination aus erstklassiger Lage, innovativem architektonischen Konzept und einer Fläche von ca. 10.000 m² hat das Interesse vieler internationaler Hotelbetreiber geweckt. Die Palladium Hotel Group mit ihrer Boutique-Lifestyle-Marke Only You Hotels war für die Joint-Venture-Partner die am besten geeignete Wahl, um das Beste aus diesem herausragenden Hotelprojekt zu machen: Die Kombination aus hochwertigem Lifestyle-Konzept und kuratierten gastronomischen Angeboten, für die Only You Hotels steht, sowie der internationalen Expertise und der starken Finanzkraft der Palladium Hotel Group waren ausschlaggebend für die Unterzeichnung des 20-jährigen Pachtvertrags in der Calle Goldoni 4488.