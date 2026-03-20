ECE-Fonds verkauft Einkaufszentrum Árkád Szeged in Ungarn

Die Fonds-Management-Gesellschaften ECE Real Estate Partners (ECE REP) und Bonitas Investment Fund Management (Bonitas) haben den Verkauf des bisher vom ECE European Prime Shopping Centre Fund II (Fund II) gehaltenen Shopping-Centers Árkád Szeged im ungarischen Szeged an Home Ingatlanfejlesztő Alap (Home Fund), einen in Ungarn registrierten Immobilienfonds, abgeschlossen.

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Der größte Investor des Home-Fonds ist die Unity Asset Management Foundation (Unity), die als Family Office der Familie Csányi fngiert. Die Transaktion wurde am 19. März 2026 abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.



Die Árkád Szeged verfügt über eine dominante Marktposition in seinem Einzugsgebiet ist inmitten des Stadtzentrums gelegen und hervorragend an das innerstädtische Straßennetz angebunden. Das Shopping-Center verfügt über eine Mietfläche von rund 42.000 m² und 122 attraktive Geschäfte und zeichnet sich durch starke Mieterumsätze, eine hohe Vermietungsquote und eine Frequenz von rund 16.700 Besuchern pro Tag aus.



„Mit der Veräußerung des Árkád Szeged haben wir den ersten Verkauf eines Assets aus dem ECE European Prime Shopping Centre Fund II erfolgreich abgeschlossen. Seit dem Erwerb des Centers im Jahr 2018 haben wir unsere Value-Add-Strategie konsequent umgesetzt und die Attraktivität und Performance des Centers weiter gesteigert. Zu den wichtigsten Initiativen gehört die Ansiedlung starker neuer Mieter, um die Wettbewerbsposition des Centers zu stärken und dessen Profil nachhaltig zu schärfen“, sagt Christian Müller, Principal bei ECE Real Estate Partners und verantwortlich für den ECE European Prime Shopping Centre Fund II.



Die ECE Marketplaces wird weiterhin das Management und die Vermietung des Árkád Szeged im Auftrag des HOME Fund verantworten und die erfolgreiche Asset-Management- und Entwicklungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer fortsetzen.