ECE engagiert Katja Freese und Simon Querndt

Im Zuge des Ausbaus ihrer Aktivitäten in der Entwicklung von Wohnungen, Stadtquartieren und Bürogebäuden holt sich die ECE zwei ausgewiesene Experten mit langjähriger Erfahrung in den Asset-Klassen Wohnen und Büro an Bord. Katja Freese wird bei der ECE Work & Live zukünftig als Director Office & Residential und Simon Querndt als Head of Development Office & Residential fungieren. Das neue Führungsduo wird das Engagement des Unternehmens in diesen Segmenten gemeinsam mit dem bestehenden Team wie geplant ausbauen und strategisch weiterentwickeln.

