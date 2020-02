ECE arbeitet für smarte Shopping-Center mit vier Start-ups zusammen

Gemeinsam mit Start-ups will die ECE dazu beitragen, dass Immobilien smarter werden: Im Rahmen einer mit dem Technologiekonzern Bosch und den Partnern Microsoft, TÜV Süd und Deka Immobilien durchgeführten „Smart Buildings Challenge“ wird die ECE mit ausgewählten Tech-Start-ups insgesamt vier innovative Lösungen für smarte Gebäude umsetzen und in der Praxis testen. Die vier Start-ups wurden aus insgesamt 26 Teilnehmern der Smart Buildings Challenge ausgewählt und heute in Berlin auf der „Bosch Connected World“, einer der führenden Konferenzen rund um die digitale Transformation und das „Internet of Things“, als Gewinner der im letzten Sommer gestarteten Challenge vorgestellt. Die vier Gewinner-Start-ups der Smart Buildings Challenge werden ihre Konzepte nun im nächsten Schritt im von der ECE betriebenen Shopping-Center Ettlinger Tor in Karlsruhe implementieren und einem Praxistest unterziehen.

.

• Das spanische Startup Cubelizer wird für das Thema „Smart Space Flow Analytics“ mithilfe eines auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierten Sensorik-Netzwerks die Laufwege der Kunden in der Mall unter Berücksichtigung der Datenschutzvorgaben messen, im Real-Time-Modus abbilden und zur Analyse aufbereiten.

• Das 2018 gegründete Startup „Aedifion“ entwickelt Lösungen für den cloudbasierten Betrieb und die Optimierung von Gebäudeautomationssystemen und wird im Ettlinger Tor ein „Smart - Metering - System“ zum automatisierten Auslesen, zur Analyse und Optimierung der Energieverbräuche installieren.

• Mit dem „Smart Automated Building“- Ansatz von “Thing Technologies“ sollen die Heizungs- , Kühl - , und Belüftungstechnik auf Basis der beiden anderen installierten Tools gesteuert, analysiert und so Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz vorgeschlagen werden.

• „Ho listicon“ wird schließlich ein „Smart Building Cockpit“ aufbauen, ein zentrales Dashboard für die Gebäudedaten, das die gesammelten Informationen visuell, ziel - und benutzergruppen gerecht darstellt und so die Basis für umfangreiche Analysen der Energieverbräuche schafft