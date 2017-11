Ecco kehrt zurück auf die Schildergasse

Der dänische Schuhhersteller Ecco hat in der Toplage Schildergasse eine insgesamt ca. 390 m² große Einzelhandelsfläche angemietet. Die bisher von Raphael Schuhe genutzten Räumlichkeiten in der Schildergasse 90 werden derzeit entsprechend um- und ausgebaut. Die Eröffnung erfolgt voraussichtlich noch im Dezember 2017. Die Beratung des Vermieters erfolgte durch das Unternehmen Strombergs aus Hamburg, die Beratung des Mieters erfolgte durch das Maklerhaus Storescouts, das zudem noch erfolgreiche Mietvertragsabschlüsse für die Toplagen von Ulm und Flensburg gemeldet hat.

.

Bo Concept kommt in die Ulmer Innenstadt

Das Geheimnis um die Nachmieter, welche auf das Traditionshaus Honer in bester Ulmer Innenstadtlage folgen, ist nun final gelüftet. Nachdem sich bereits das italienische Gastrokonzept Vapiano kürzlich die Flächen in der Neue Straße 75 vertraglich sichern konnte, erstrahlen nun auch bald die Räumlichkeiten der Neue Straße 73 in neuem Glanz – hier wird nach aufwendigen Um- und Ausbauarbeiten noch in diesem Jahr das hochwertige, dänische Einrichtungshaus Bo Concept auf 600 m² seine Türen öffnen.



Brax kommt nach Flensburg

Das ostwestfälische Textilunternehmen Brax hat in der Toplage Holm 44 in Flensburg eine Fläche von rund 240 m² angemietet. Die Räumlichkeiten in dem Neubauobjekt werden in den nächsten Wochen aufwendig um- und ausgebaut. Die Eröffnung ist noch in diesem Jahr vorgesehen.Eigentümer der Liegenschaft ist ein privater Investor aus Deutschland.