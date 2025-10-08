EBZ zeichnet exzellente Absolventen aus

Auch wenn Themen wie Personalentwicklung und Nachwuchsförderung auf der Expo Real nicht immer im Vordergrund stehen, nehmen sich Branchenexpertinnen und -experten Jahr für Jahr die Zeit, die vielversprechendsten Nachwuchstalente der EBZ Business School am gut besuchten zweiten Messetag zu ehren. Damit setzen sie ein deutliches Signal: Die Absolventinnen und Absolventen der Immobilienhochschule verbinden wissenschaftliche Exzellenz mit praxisnaher Expertise und liefern wertvolle Impulse für die Zukunftsfähigkeit der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

