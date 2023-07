EBZ: Ines Leistenschneider folgt auf Christian Haertler

Der Stellvertretende Schulleiter des EBZ Berufskollegs, Christian Haertler, verabschiedet sich nach 34 Berufsjahren verabschiedet sich in den Ruhestand. Damit enden auch 65 Jahre Familienära Haertler: Sein Vater Dr. Hans Joachim Haertler war Gründungsdirektor des EBZ Berufskollegs. Neue Stellvertretende Schulleiterin wird Oberstudienrätin i.E. Ines Leistenschneider.

