EBZ ernennt Prof. Viktor Grinewitschus zum Prorektor für Forschung

Zur Stärkung des Forschungs-Praxis-Transfers ernennt die Immobilienhochschule erstmalig einen Forschungsprorektor und wählt hierfür einen erfahrenen und renommierten Forscher: Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus, Professor für Energiefragen der Immobilienwirtschaft.

Die EBZ Business School (FH) stärkt ihren Forschungsbereich mit der Ernennung von Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus, der bereits seit 2012 an der Hochschule tätig und Inhaber der Techem Stiftungsprofessur für Energiefragen der Immobilienwirtschaft ist. Der Diplom-Ingenieur ist Experte für Energieeffizienz, Mess- und Automatisierungstechnik sowie Gebäudeautomation. Seit Jahren leitet er umfangreiche, interdisziplinäre Forschungskonzepte, wie aktuell das vom Bundesministerium mit 1,1 Millionen Euro geförderte Projekt „BaltBest“. Die Ergebnisse seiner Forschungsaktivitäten sind von hoher Relevanz für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, da sich aus ihnen Handlungsempfehlungen für die Unternehmen ableiten lassen.



Als Prorektor für Forschung wird er Forschungslinien der EBZ Business School stärker prägen und mitgestalten. „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen an der EBZ Business School möchte ich Brücken schlagen und mit unseren Forschungsaktivitäten der Branche helfen, ihre Potenziale zu erkennen und zu erschließen“, so Professor Grinewitschus. „So sind beispielsweise Nachhaltigkeit und Klimaschutz Themen mit hoher Priorität für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Unternehmen und auch Fachhochschulen müssen sich den Herausforderungen widmen. Daher macht der Ausbau von Forschungsaktivitäten hier für beide Parteien Sinn“, erklärt der Experte.