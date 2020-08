Die Eberhard Horn Designgruppe mit Sitz in Königstein i. Ts. kauft das ca. 9.000 m² große Areal zwischen Haus der Begegnung und Bischof-Neumann-Schule in Königstein. Auf dem ehemaligen Sportplatz sollte zunächst ein Audi-Autohaus entstehen. Im Zuge der in diesem Sektor allgemein stattfindenden Zentralisierung wurden die diesbezüglichen Planungen jedoch verworfen. Die…

[…]