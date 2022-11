Ebay Kleinanzeigen startet neue Produktwelt

Ebay Kleinanzeigen startet seine neue Produktwelt für die Vermarktung von Immobilien. Im Rahmen der „Mehr-Erfolg-Initiative" bietet der Online-Kleinanzeigenmarkt ab sofort erweiterte Präsentationsmöglichkeiten für Anbieter und ihre Exposés an.

.

Gewerblichen Anbietern stehen drei Immobilien-Pakete zur Verfügung: Das „Start-Paket” für den Einstieg, das „Plus-Paket” mit erweiterten Funktionen für den professionellen Auftritt sowie das „Optimum-Paket” für größtmögliche Sichtbarkeit. Neben der Sichtbarkeit der Anzeigen in der Immobiliensuche steigt auch die Wahrnehmung der jeweiligen Marke des Unternehmens durch die bessere Platzierung des Logos und die Integration von Unternehmensseiten auf der Plattform selbst. Es ist der erste umfassende Produkt-Relaunch in der Immobilienkategorie von eBay Kleinanzeigen seit 2019.



„Die Mehr-Erfolg-Initiative ist ein Meilenstein unserer Weiterentwicklung im Immobiliensegment und unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs für unsere Plattform“, erklärt Klaus Saloch, Head of Sales von eBay Kleinanzeigen. „Mit der neuen Produktwelt bieten wir unseren Immobilienanbietern deutlich bessere und vor allem professionalisierte Möglichkeiten, ihre Sichtbarkeit auf der Plattform zu verbessern.“ Das neue Angebot wurde gemeinsam mit Bestandskunden von eBay Kleinanzeigen entwickelt und wird ab sofort allen Nutzern zur Verfügung gestellt. Durch die neue Produktwelt soll künftig auch das Angebot von gewerblichen Immobilienanbietern weiter erhöht werden.