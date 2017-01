EB Group holt zwei Neue an Bord

Die EB Group hat im Rahmen ihres Expansionskurses zwei neue Führungskräfte an Bord geholt. Roman Pieszczek übernimmt ab sofort die Geschäftsleitung des Asset Managements. Alla Besner leitet als CFO den Zentralbereich Finanzen & Rechnungswesen.

Roman Pieszczek (51) war zuletzt als freiberuflicher Berater tätig. Zuvor war er Geschäftsführer der WBP GmbH und verantwortete als Senior Asset Manager die Teamleitung im Bereich Shopping Center bei der DTZ. Als Geschäftsleiter Asset Management steuert er bei der EB Group nun das strategische Objektmanagement.



Alla Besner (48) verantwortete zuletzt als Geschäftsführerin die Umstrukturierung der WVB Centuria GmbH und leitete die Bereiche Finanz- und Mietenbuchhaltung, Controlling, Cash Management und IT. Ihren Einstieg in die Immobilienbranche begann Besner als Director Fund Accounting bei der GPT Halverton GmbH, wo sie den Aufbau einer zentralen Buchhaltung steuerte. Als CFO der EB Group übernimmt sie nun die Leitung des Zentralbereichs Finanzen & Rechnungswesen, steuert die Weiterentwicklung der Finanzprozesse und -strukturen und berät die Geschäftsführung in operativen wie strategischen Fragen.