EasyJet eröffnet Hangar am BER

Mit einer gemeinsamen Eröffnungsfeier haben EasyJet, die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) und die Brandenburger Landesregierung die Inbetriebnahme des EasyJet-Wartungshangars am Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) begangen. Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, sowie Thomas Haagensen, Group Markets Director bei EasyJet und Geschäftsführer von EasyJet Europe, begrüßten die geladenen Gäste mit Redebeträgen.

