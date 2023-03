Die E3 Group bzw. SCF Corporate Services GmbH mit Sitz in Frankfurt hat ca. 2.200 m² Lagerflächen in Friedrichsdorf angemietet. Um den Logistikstandort Butzbach zu entlasten hat man sich entschieden im Sirius Park Friedrichsdorf zu expandieren. Vermieter der Flächen in der Max-Planck-Straße 36 ist seit 2018 die Sirius Facilities GmbH

