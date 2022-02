E-Learning Anbieter wird erster Mieter im Geesthof

Cushman & Wakefield hat mit einer E-Learning Plattform einen ersten Mieter für den Geesthof vermittelt. Eigentümerin des Objekts, das aktuell umfassend saniert wird, ist die Alstria Office Reit-AG.

.

Das Unternehmen wird 1.900 m² Büro- und Nebenflächen in dem repräsentativen Bau am Besenbinderhof 41 in St. Georg belegen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren und beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2022.



„Der Bürovermietungsmarkt in Hamburg erholt sich weiter. Hochwertige Flächen in individuellen und zentral gelegenen Objekten wie dem 1927 errichteten Geesthof, der Elemente von Expressionismus und Jugendstil vereint, sind dabei besonders gefragt.“, so Tobias D. Scharf, Head of Office Agency Hamburg von C&W.



Der Geesthof/ Besenbinderhof 41 wurde 1927 vom Architekten Hermann Höger für das Gesundheitsamt Hamburg entworfen. Im Zuge der Revitalisierung im Jahr 2019 wurde der Stil der 20er Jahre aufgegriffen und die historische Kubatur, welche im Krieg 1943 zerstört wurde, durch die Aufstockung um zwei Geschosse wieder hergestellt.