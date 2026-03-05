E-Group mietet 370 m² im Hammerwerk in Stuttgart

Die Aurelis Real Estate GmbH hat in Stuttgart-Obertürkheim rund 370 m² an die E-Group Unternehmensgruppe vermietet. Die Flächen befinden sich im Hammerwerk in der Augsburger Straße. Mit dem Abschluss ist das Hammerwerk fast vollständig vermietet.

.

Der Mietvertrag umfasst etwa 290 m² Bürofläche im Nordflügel des Gebäudes sowie zusätzlich rund 80 m² Archivfläche im Untergeschoss. Die Übergabe der Flächen ist für April 2026 vorgesehen.



Die E-Group ist auf die Planung, Einrichtung und Realisierung medizinischer Praxen spezialisiert. Zum Unternehmensverbund gehören unter anderem Considio und Dental Eggert, die am neuen Standort präsent sein werden. Die Flächen werden für klassische Bürotätigkeiten sowie zur Präsentation medizinischer und dentalmedizinischer Geräte genutzt.



„Das Hammerwerk bietet durch seine flexible Struktur und gute Anbindung überzeugende Rahmenbedingungen, insbesondere für spezialisierte Unternehmen wie die E-Group“, sagt Yannick Schicktanz, Leiter Asset und Property Management der Aurelis Region Mitte.



Das Objekt liegt im östlichen Stadtteil Obertürkheim und ist Teil eines gemischt genutzten Gewerbestandorts. Die Lage punktet mit einer direkten Anbindung an das überregionale Straßennetz und kurzen Wegen in die Stuttgarter Innenstadt.

