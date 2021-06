Steffen Mayer

Steffen Mayer wird zukünftig das Investment-Team um Björn Holzwarth ergänzen. Er absolvierte seinen Masterabschluss „Internationales Immobilienmanagement (MBA)“ berufsbegleitend an der Hochschule Biberach und war zuletzt als Investment Manager bei einer Investmentgesellschaft tätig. In seiner Position war er für den Ankauf von Parkraumimmobilien in Deutschland sowie im europäischen Ausland zuständig.

