E-Commerce-Unternehmen zieht ins Berliner Bärenquell

Ein ein international erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen hat einen Mietvertrag für neu geschaffene Office-Flächen in der ehemaligen „Bärenquell“-Brauerei in der Schnellerstraße 136 in Berlin-Schöneweide unterzeichnet. Voraussichtlich im zweiten Quartal nächsten Jahres bezieht der neue Mieter eine komplette Etage in Gebäude A mit rund 620 m².

.

In den letzten Jahren haben die Bauherren begonnen, die ehemalige Brauerei zu revitalisieren und zu entwickeln. So stehen hier im Herzen von Schöneweide heute insgesamt rund 90.000 m² zur Anmietung für Büro- und Eventflächen zur Verfügung. Durch den Deal von Knight Frank ist nun das gesamte Gebäude A vermietet. Es soll im zweiten Quartal 2023 fertiggestellt werden. Als nächstes sollen Mieter für das direkt am Wasser gelegene Gebäude D mit knapp 3.000 m² sowie für das größere Campus-Loftgebäude B und den angrenzenden Neubau (Gebäude M) mit zusammen knapp 28.000 m² gefunden werden.



Antje Helmer, Director Office Leasing bei Knight Frank Berlin, hat den Auftrag exklusiv für den Eigentümer betreut, den Deal begleitet und zum Abschluss gebracht. „Wir freuen uns, dass der neue Mieter Schöneweide treu geblieben ist. Wir sind davon überzeugt, dass viele weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen und sich für den Standort entscheiden werden. Schöneweide wird sich in den nächsten Jahren definitiv weiterentwickeln und noch attraktiver werden, als es ohnehin schon ist. Nach wie vor finden Mieter hier ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und große, zusammenhängende Flächen, in denen sie sich verwirklichen und ihren eigenen Campus kreieren können.“



„Unsere Mission ist es nach wie vor, einen Raum für Kreativität zu schaffen. Das Bärenquell ist ein einzigartiger Ort, wie es ihn in Berlin bisher noch nicht gegeben hat. Räume in allen möglichen Größen und Stilen laden Unternehmen dazu ein, ihre ganz eigenen, individuellen Ideen zu verwirklichen und zum Erfolg zu führen", so Gilad Cohen von der HCM GmbH, die den Eigentümer vertritt.