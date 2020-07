E-Commerce Unternehmen mietet 86.000 m² im Segro Logistics Park Leipzig Airport

Der größte Logistik-Deal des laufenden Jahres steht fest: Segro hat in seinem Segro Logistics Park Leipzig Airport rund 86.000 m² an ein E-Commerce Unternehmen vorvermietet. Die Bauaubeiten werden noch in diesem Jahr beginnen. Fertigstellung des ersten Abschnitts ist für 2021 geplant. Hier entsteht Platz für 165.000 Paletten und ca. 600 Parkplätze, die über eine Sky Bridge erreicht werden. Das Gebäude wird darüber hinaus einen Fitness- und Yogabereich sowie eine Dachterasse für die Mitarbeiter bieten.

