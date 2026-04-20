E-Commerce-Unternehmen mietet 330 m² in Stuttgart-West

In der Marienstraße 42 in Stuttgart mietet ein Stuttgarter E-Commerce-Unternehmen ca. 330 m² Bürofläche. Mit der Anmietung etabliert sich das Haus weiter zu einem Magnetpunkt für junge Unternehmen und Nutzer aus kreativen Branchen, Medien & Kommunikation sowie Architekten. Die Brokerei Immobilien GmbH vermarktet die Flächen im Lead-Mandat für den Vermieter, ein Schweizer Family-Office. Die Nachfrage nach den Flächen im M42 unterstreicht zudem, dass es weiterhin hohen Bedarf an innerstädtischen Büroflächen im Segment von 15 - 20 Euro/m² Nettokaltmiete gibt.

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