E-Commerce-Unternehmen mietet 3.600 mÂ² im Segro Park DÃ¼sseldorf-SÃ¼d

Ein Onlinehändler hat im Segro Park Düsseldorf-Süd 3.600 m² Gewerbefläche gemietet und wird diese im Juli 2021 beziehen. Damit wird das Unternehmen sein Deutschlandgeschäft erstmals mit einer eigenen Präsenz vor Ort vorantreiben. CBRE war bei der Vermietung beratend tätig.

.

Der stadtnahe Businesspark bietet insgesamt circa 55.000 m² Mietfläche, von denen nun noch rund 8.000 m² für Anmietungen zur Verfügung stehen. Er ist eine Revitalisierung von Industrieflächen auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Feldmühle, später von Stora Enso. Das Areal befindet sich in der Bonner Straße 317-363 und liegt zwischen dem Reisholzer Hafen, dem Industrieterrain des Düsseldorfer Südens und der durch Schloss und Park bekannten Residenz Benrath. Der Segro Park Düsseldorf-Süd ist optimal an das Autobahnnetz sowie den Flughafen angebunden und rund zehn Kilometer von der Düsseldorfer Innenstadt entfernt. Unmittelbar vor dem Gelände befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle. Von dort sind die U-Bahnstation Holthausen und der Bahnhof Benrath in circa fünf Minuten zu erreichen.