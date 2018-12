E-Commerce Unternehmen Flaschenpost mietet in Bochum

Das Start-up Flaschenpost expandiert weiter und bietet auch in Bochum eine Lieferung von Getränken in 120 Minuten an. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat der Getränkelieferdienst im Arnoldschacht 12 einen langfristigen Mietvertrag für eine 5.600 m² große Lagerhalle und ca. 17.500 m² Rangier- und Freifläche abgeschlossen. Entscheidend für die Versorgung der Bochumer Bürger war die gute Verkehrsanbindung zu den Autobahnen A40 und A43. Es handelt sich hierbei nach Hamburg und Hannover um den dritten Mietvertragsabschluss innerhalb von drei Monaten, bei dem Realogis das E-Commerce-Unternehmen beraten hat. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der Harpen Immobilien GmbH.

