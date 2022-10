E-Center Niederfüllbach hat seine Türen geöffnet

Pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft öffnete das neue und hochmoderne E-Center in Niederfüllbach seine Türen. Nach Abriss des in die Jahre gekommenen E-Centers Schleicher, welches 1969 gebaut und nicht mehr den heutigen Ansprüchen an einen Lebensmittelmarkt gerecht wurde, errichtete die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf dem gleichen Gelände in der Carl-Brandt-Straße 2 einen neuen Markt auf 2.540 m².

„Der neue Parkplatz umfasst 238 ebenerdige Parkplätze, alle Parkbuchten sind in der Breite gewachsen und liegen 30 cm über dem heutigen Standard. Mit Gedanken an den Klimaschutz kann das E-Center jetzt aber auch mit E-Ladesäulen glänzen, was ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist", so Thomas Geschwind, Geschäftsführer des Investors, der Münchner Consent Retail Investment GmbH.



Bastian Büttner, 1. Bürgermeister der Gemeinde Niederfüllbach, freute sich sichtbar, dass „unser EZO trotz der ja eher überschaubaren Einwohnerzahl von Niederfüllbach vor Ort verblieben ist und jetzt in neuem Glanz erneut zu dem wird, was es schon in den vergangenen 50 Jahren war, ein Kristallisationspunkt des sozialen Lebens in der Gemeinde.“ Sein Dank galt nicht nur der Familie Schleicher, die nun bereits in zweiter Generation dort präsent ist, sondern auch der Edeka Nordbayern sowie den Investoren Hubertus von Wrangel und Thomas Geschwind, die dem Standort treu blieben und dort mit ihrem Engagement nun „zur deutlichen Steigerung nicht nur der Attraktivität, sondern auch der Lebensqualität vor Ort beiträgt.“