E-Auto-Hersteller zieht in die Hamburger Hof Passage

Die IPH Centermanagement hat mit dem Aachener E-Automobil-Unternehmen e.GO einen Mietvertrag über eine circa 350 m² große Einzelhandelsfläche in den Hamburger Hof Passagen abgeschlossen, der zunächst für ein halbes Jahr läuft. Der Brand Store ist bereits seit dem 17. September für Kunden geöffnet.

„Mit dem Brand Store bietet e.GO seinen Kundinnen und Kunden nachhaltige und in Deutschland gefertigte Elektroautos zum Anfassen. Der persönliche Austausch mit Beratern ist gerade in der Automobilbranche weiterhin sehr gefragt. Mit dem Brand Store haben Besucher die Möglichkeit, aufregende Technik unmittelbar selbst physisch zu erleben“, erklärt Marcus Eggers, Geschäftsführer von IPH Centermanagement. „Wir wollen Besucherinnen und Besuchern des Hamburger Hofs immer wieder Neues bieten. Innovative Pop-Up-Konzepte und moderne Start-ups sind ein entsprechend wichtiger Bestandteil unseres ganzheitlichen Positionierungskonzeptes.“



Die Hamburger Hof Passage am Jungfernstieg 26 gilt als die älteste Einkaufspassage Deutschlands. Bereits zwischen 1881 und 1883 entstand das Hotel „Hamburger Hof“ aus rotem Mainsandstein. In den 1970er Jahren erfolgte die Umnutzung zu einem Büroobjekt mit integrierter Einkaufspassage. Heute steht die Liegenschaft aufgrund seiner architektonisch-geschichtlichen Bedeutung unter Denkmalschutz.



Die gesamte Nutzfläche der Passage beläuft sich auf 15.500 m², davon sind rund 10.000 m² Büro- und Praxisflächen sowie 5.500 m² Handel- und Gastronomieflächen. Die IPH Centermanagement ist mit dem Vermietungs- und Center-Management mandatiert. Die Passage gehört zum Bestand der MEAG.