BMW zieht mit Entwicklungszentrum auf Dr. Vielberths-Business Campus

Es ist ein technologischer Wettstreit unter enormem Zeitdruck - selbstfahrende, elektrische Autos in Serienreife herzustellen, das Ziel. BMW forciert seine Anstrengungen nun gezielt mit der Einrichtung eines umfassenden Entwicklungszentrums für autonomes Fahren in Unterschleißheim. Ab Juli 2017 sollen in einem ersten Schritt 600 in die Technologie involvierte Mitarbeiter in existente Gebäude auf auf dem ehemaligen Airbus-Gelände an der Landshuter Straße. Die Planung für den Business Campus sieht den zeitnahen Bau weiterer Forschungsstätten und Multifunktionsgebäude vor, so dass nach und nach bis zu 2000 Computerexperten und technische Ingenieure im Münchener Norden an dem selbstfahrenden, vernetzten Zukunftsvehikel des bayerischen Autobauers auf rund 47.000 m² werkeln können. BMW will sein E-Auto „Inext“ 2021 in der Bandfertigung haben.

Das ehemalige große Airbus-Gelände befindet sich im Eigentum der Business Campus Management GmbH [Unterschleißheim: Aus Airbus-Areal wird Business Campus], die zur Unternehmensgruppe Dr. Vielberth gehört. Der Investor hat einen entsprechenden Mietvertrag mit dem Münchner Autobauer unterzeichnet, der aber nicht der einzige Mieter auf dem Areal bleiben wird. Denn die Pläne des Eigentümers sehen die Projektierung des gesamten Areals vor, das rund 17 ha umfasst. In diesem Zuge wird ein Teil der Bestandsgebäude abgerissen und durch multifunktionale Immobilien ersetzt. Zudem wird das Gelände geöffnet und in der Mitte ein See angelgt.





Insbesondere die Nachbargemeinden Aschheim und Haar hatten mit Verve ihren Hut in den Ring geworfen, als BMW laut über einen solchen Entwicklungsstandort nachdachte. Der bayerische Autokonzern machte seine Entscheidung für Unterschleißheim nicht nur an der guten verkehrstechnischen Anbindung des Business Campus fest (S-Bahn zum Flughafen 15 Minuten, Campus zur S-Bahn fünf Minuten Fußweg), sondern auch an der Nähe zur Technischen Universität Garching und dem Kreativ-Potential des Business-Campus selbst. Die Maxime für die Entwicklung zukünftiger Mobilität muss nach den Worten von Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich lauten: Kreativ und flexibel wie ein Start-up denken, kompetent und erfahren wie eine etablierter Autobauer umsetzen. Die Bayern wollen deshalb auch einen Software-Entwickler, einen Kartendienst und einen Chip-Hersteller aus dem Silicon Valley als Projekt-Partner nach Unterschleißheim holen. Die Entwicklung sorgte im Rathaus der Stadt für große Begeisterung, da sie viel Potenzial für weitere renommierte Ansiedlungen bietet, die nach dem Weggang von Airbus und Microsoft Unterschleißheim als Standort gut täten. Doch bevor weitere Unternehmen nachziehen werden, muss im Rathaus erst noch einmal am Bebauungsplan gearbeitet werden.