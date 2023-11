DZ HYP platziert fünfte Anleihe über 500 Mio. Euro

Nach einem bislang herausfordernden Jahr am Kapitalmarkt mit einem hohen Angebot an Covered Bond Emissionen hat die DZ HYP am 7. November 2023 das Emissionsfenster genutzt und zum fünften Mal in diesem Jahr eine Anleihe über 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.

.

Der Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit bis zum 30. Juli 2027 trägt einen Kupon von 3,25 Prozent. Die Transaktion wurde von einem Konsortium bestehend aus ABN, Commerzbank, DZ Bank, Natixis, NordLB und Unicredit begleitet.



Die Vermarktung der Anleihe startete am Vortag mit der öffentlichen Ankündigung der Emission. Nach Öffnung des Orderbuches am Dienstagmorgen zeigte sich eine kontinuierliche und starke Nachfrage der Investoren, so dass die Anleihe final zu einem Preis von MidSwap +16 Basispunkte (vs. 6 Monats-Euribor) platziert werden konnte. Das zuteilbare Orderbuch belief sich auf 1,31 Milliarden Euro.



Platziert wurde die Anleihe erwartungsgemäß vor allem bei deutschen Investoren (65,6 Prozent). Weitere Nachfrage kam aus den Benelux-Staaten (14,1 Prozent), Skandinavien (10,8 Prozent), Großbritannien (3,9 Prozent), Österreich (2,2 Prozent), Irland (1,8 Prozent) sowie Frankreich und Portugal (insgesamt 1,6 Prozent). Bei den Investoren handelte es sich zu 48,1 Prozent um Banken, gefolgt von Asset Managern und Fonds (38,1 Prozent), Zentralbanken/Öffentliche Institutionen (7,4 Prozent) und Versicherungen (6,4 Prozent).