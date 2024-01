DZ Hyp platziert erfolgreich Hypothekenpfandbrief

Die DZ Hyp emittierte am gestrigen Mittwoch ihren ersten Hypothekenpfandbrief des Jahres mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 2,75 Prozent. Begleitet wurde die Emission von einem Bankenkonsortium bestehend aus Danske Bank, DZ Bank, Helaba, ING, Natixis und der UBS.

.

Nach Ankündigung der Transaktion am Dienstagnachmittag öffnete das Orderbuch am folgenden Morgen mit einem Spread von MidSwap plus 37 Basispunkten (vs. 6-Monats-Euribor). Das Interesse der Investoren an dieser DZ Hyp Anleihe zeigte sich mit einem Volumen von über 1,1 Mrd. Euro, sodass der finale Spread für ein Volumen von 750 Mio. Euro bei MidSwap plus 33 Basispunkten (vs. 6 Monats-Euribor) festgelegt werden konnte.



Vor allem heimische Investoren beteiligten sich mit über 72,7 Prozent an der Emission. Die internationale Nachfrage kam insbesondere aus Skandinavien (12,2 Prozent), Frankreich/Benelux-Staaten (7,4 Prozent), Österreich/Schweiz (5,1 Prozent) sowie Großbritannien/Irland (2,6 Prozent).



Bei den Investoren handelte es sich zu 66,8 Prozent vorwiegend um Banken. Asset Manager beteiligten sich mit 22,7 Prozent, während Zentralbanken und Öffentliche Institutionen insgesamt 6,7 Prozent ausmachten.



Der dynamische Jahresauftakt am Covered Bond Markt mit einer Fülle an Anleiheemissionen zeigt die große Relevanz der gedeckten Refinanzierung für Banken. Die DZ Hyp konnte mit ihrer ersten Emission des Jahres 2024 erneut ihr gutes Standing am Markt erfolgreich unter Beweis stellen.