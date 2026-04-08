DZ HYP Jumbo-Hypothekenpfandbrief in anspruchsvollem Umfeld platziert

Die DZ HYP nutzte am Dienstag, den 7. April 2026, ein Emissionsfenster in einem herausfordernden Marktumfeld für die gelungene Platzierung eines Hypothekenpfandbriefs mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro. Die Benchmark-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 29. August 2031 und ist mit einem Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet.

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Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium aus ABN AMRO, BayernLB, CIBC Capital Markets, DZ BANK, UBS Investment Bank und UniCredit.



Das Orderbuch der Benchmark-Emission wurde mit einem Spread von Mid-Swap plus 28 Basispunkten gegenüber dem 6-Monats-Euribor eröffnet. Auf Basis eines zuteilbaren Orderbuchvolumens von 2,0 Milliarden Euro aus 85 Orders wurde der finale Spread bei Mid-Swap plus 24 Basispunkten festgelegt.



„In dieser volatilen Marktphase – infolge internationaler Spannungen und anhaltender makroökonomischer Unwägbarkeiten – konnten wir unsere zweite Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich am Kapitalmarkt platzieren. Dies ist ein Zeichen für unsere Emissionsqualität und das Vertrauen der Investoren in die DZ HYP“, erläutert Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ HYP.



Deutschland bildete den geografischen Schwerpunkt der Investorenbasis und sicherte sich 58,5 Prozent des zugeteilten Ordervolumens. Investoren aus den nordischen Ländern folgten mit 11,3 Prozent. Österreich und Schweiz zusammen steuerten 9,9 Prozent bei und die BeNeLux-Staaten 6,0 Prozent. Sonstige europäische Länder summieren sich auf 11,5 Prozent und weitere Regionen trugen insgesamt 2,8 Prozent bei.



Banken stellten mit 53,6 Prozent die größte Gruppe unter den Investorentypen dar, gefolgt von Asset Managern und Fonds mit 26,7 Prozent. Zentral- und Förderbanken zeichneten 19,2 Prozent des Volumens und sonstige Investoren machten 0,5 Prozent aus.