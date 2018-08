DZ HYP Halbjahresergebnis schwächelt

Die DZ HYP hat nach der am 27. Juli 2018 rückwirkend zum 1. Januar 2018 vollzogenen Verschmelzung von DG HYP und WL Bank ihren ersten konsolidierten Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 erstellt. Demnach sank das Betriebsergebnis im Berichtszeitraum auf 80,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: 106,7 Mio. Euro). Maßgeblich für das schwächelnde Ergebnis sind die Kosten für die Fusionstätigkeiten, die sich auf 33,3 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: 5,9 Mio. Euro) beliefen. „Wir haben uns im ersten Halbjahr 2018 unverändert auf unser Geschäft konzentriert und in der Immobilien- und Kommunalfinanzierung erfreuliche Ergebnisse erzielt. Die positive operative Entwicklung spiegelt sich auch in der Ertragslage wider. Gleichzeitig wird das Ergebnis planmäßig durch die Fusionskosten gemindert", so Dr. Georg Reutter, Co-Vorsitzender des Vorstands der DZ HYP.

.

Gewerbliche Immobilienfinanzierung

Im Bereich gewerbliche Immobilienfinanzierung der vormaligen DG HYP erzielte die DZ HYP zum 30. Juni 2018 ein Neugeschäftsvolumen von 2,6 Mrd. Euro (1. Halbjahr 2017: 2,7 Mrd. Euro). Der strategischen Ausrichtung entsprechend entfiel der überwiegende Teil des gewerblichen Immobilienkreditgeschäfts von 2,5 Mrd. Euro auf den Kernmarkt Deutschland (1. Halbjahr 2017: 2,6 Mrd. Euro). In selektiven Auslandsmärkten generierte die DZ HYP im Berichtszeitraum ein Neugeschäftsvolumen von 103 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: 130 Mio. Euro). Das Immobilienkreditgeschäft der vormaligen WL Bank mit Privatkunden, Wohnungsunternehmen sowie mit Fonds und Investoren ist im Berichtszeitraum gestiegen. Mit einem Volumen von 2,1 Mrd. Euro (1. Halbjahr 2017: 1,8 Mrd. Euro) haben die Neugeschäftsabschlüsse trotz intensiven Wettbewerbs im ersten Berichtszeitraum spürbar zugenommen.



Das gemeinschaftlich mit Volksbanken und Raiffeisenbanken dargestellte Kreditgeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung der vormaligen DG HYP lag zum 30. Juni 2018 mit einem Volumen von 1,6 Mrd. Euro ebenfalls über dem erfreulichen Niveau des Vorjahreszeitraums (1. Halbjahr 2017: 1,5 Mrd. Euro).



Ausblick

Für das Gesamtjahr rechnet die Bank mit einem Neugeschäftsvolumen von über 8 Mrd. Euro. „Die gute Immobilienkonjunktur werden wir auch in der zweiten Jahreshälfte nutzen, um mit unseren Kunden sowie den Volksbanken und Raiffeisenbanken die Marktposition der Genossenschaftlichen FinanzGruppe weiter auszubauen“, so Frank M. Mühlbauer.