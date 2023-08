DZ HYP emittiert Grünen Pfandbrief über 500 Mio. Euro

Pünktlich zum Ferienende in einigen Bundesländern ist auch der Covered Bond Markt aus der Sommerpause zurückgekehrt. Die DZ HYP nutzte das positive Sentiment am Markt und emittierte am Donnerstag, dem 17. August 2023 einen Grünen Hypothekenpfandbrief über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent.

.

Die Transaktion wurde von einem Konsortium bestehend aus Barclays, Deutsche Bank, DZ BANK, Helaba, Societé Generale und Toronto Dominion begleitet.



Die Vermarktung der Anleihe startete am Vortag mit der öffentlichen Ankündigung der Emission. Mit Öffnung des Orderbuchs am frühen Donnerstagmorgen mit einer Spread-Guidance von +9 Basispunkten zeigte sich eine überaus starke und kontinuierliche Nachfrage der Investoren nach dem Grünen Pfandbrief der DZ HYP. Die bei Orderbuchschluss mehr als vierfach überzeichnete Anleihe (rund 2,4 Milliarden Euro inkl. 185 Millionen Euro Joint Lead Manager) konnte final mit einem Spread von +4 Basispunkten platziert werden. Das allokierbare Orderbuchvolumen belief sich auf rund 1,6 Milliarden Euro.



Die stärkste Nachfrage kam erwartungsgemäß aus dem deutschen Heimatmarkt (64 Prozent). Großes Interesse zeigten insbesondere auch skandinavische Investoren (14,3 Prozent), Investoren aus Benelux (8,3 Prozent), Frankreich (6,3 Prozent) sowie Österreich und der Schweiz (4,1 Prozent).



Bei den Investoren handelte es sich mit 41,4 Prozent um Banken, gefolgt von Asset Managern und Fonds (30,5 Prozent), Zentralbanken/Öffentliche Institutionen (15,3 Prozent) und Versicherungen (12,8 Prozent). Besonders erfreulich ist zudem der hohe Anteil an Social Resposibility Investment-Investoren von rund 46 Prozent.



„Wir freuen uns sehr über die überaus große Nachfrage an unserem Grünen Pfandbrief. Dieses Ergebnis bestätigt uns auf unserem Weg, die nachhaltige Transformation der Immobilienwirtschaft mit unserem Beitrag zu unterstützen“, kommentiert Sabine Barthauer, Vorsitzende des Vorstands der DZ HYP, das überaus positive Ergebnis dieser Grünen Transaktion.