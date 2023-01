DZ Hyp emittiert Grüne Dual Tranche über 1 Milliarde Euro

Die DZ Hyp hat am Montag, dem 9. Januar 2023 zwei Grüne Benchmark-Anleihen im Rahmen einer Dual Tranche erfolgreich am Markt platziert. Mit den eingesammelten Erlösen sollen gezielt nachhaltige Immobilien in Deutschland finanziert werden. Durch diese Emission setzt die DZ HYP ihren Weg fort, bedeutender Daueremittent nachhaltiger Anleihen zu werden.

.

Die Transaktion wurde durch ein Konsortium bestehend aus der Crédit Agricole, Danske Bank, DZ Bank, Intesa Sanpaolo, Nord LB und UniCredit begleitet. Nach Ankündigung der Transaktion am vergangenen Freitag wurde das Orderbuch am Montagmorgen mit einem Spread für die dreijährige Tranche von +1 Basispunkt und +16 Basispunkten für die zehn Jahre über Swapmitte angeboten. Dank sehr reger und stetiger Investorennachfrage wuchsen beide Bücher zusammen auf über 5,3 Milliarden Euro. Die finalen Spreads wurden aufgrund der starken Überzeichnung beider Tranchen auf -4 Basispunkte für drei Jahre und +13 Basispunkte für zehn Jahre festgesetzt. Der Kupon beider Anleihen beträgt 3 Prozent.



Mit einem Anteil von durchschnittlich 45 Prozent haben ESG-Investoren elementar zu dem Erfolg dieser Transaktion beigetragen. Der größte Anteil an Investoren kam insgesamt mit rund 68 Prozent aus Deutschland. Ebenfalls starke Nachfrage war aus den Beneluxstaaten mit 13 Prozent zu verzeichnen. Darüber hinaus partizipierten Investoren u.a. aus Österreich und der Schweiz mit zusammen 8 Prozent sowie aus Skandinavien mit 5 Prozent.



„Im vergangenen Jahr haben wir uns verstärkt der nachhaltigen Immobilienfinanzierung gewidmet. Der Erfolg unserer Grünen Dual Tranche beweist, dass Investoren unseren Einsatz zu schätzen wissen und uns ihr Geld für eine nachhaltige Transformation des Immobiliensektors anvertrauen. Dies bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten“, sagt Dr. Georg Reutter, Vorsitzender des Vorstands der DZ Hyp.