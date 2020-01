DZ Bank, Helaba und die KfW Ipex-Bank finanzieren Edeka-Neubauten

Die DZ Bank AG, Helaba und KfW IPEX-Bank begleiten zwei strategische Investitionsvorhaben von Edeka Rhein-Ruhr mit einer langfristigen Finanzierung. Die drei Banken stellen f√ľr den Neubau eines Verwaltungsgeb√§udes in Moers sowie f√ľr den Bau eines Logistikzentrums in Oberhausen (beide Standorte in Nordrhein-Westfalen) gemeinsam jeweils zu gleichen Teilen Fremdkapital in H√∂he von insgesamt 262,8 Mio. Euro zur Verf√ľgung. Alle drei Banken sind Mandated Lead Arranger der Transaktion.

Edeka Rhein-Ruhr plant mit dem Bau der neuen Geb√§ude, die eigene Wettbewerbsposition auszubauen. Die Bedeutung der beiden Gro√üprojekte leitet sich aus der anhaltend positiven Gesch√§ftsentwicklung ab. Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und konnte von 2004 bis 2018 den Umsatz von zwei auf f√ľnf Milliarden Euro steigern. Dazu haben sowohl die starke Entwicklung der selbstst√§ndigen Kaufleute als auch erfolgreiche √úbernahmen beigetragen. Entsprechend st√∂√üt die Infrastruktur an ihre Grenzen, denn bestehende Lagerkapazit√§ten sind ebenso ausgelastet wie die Verwaltungsgeb√§ude.



Das neue Zentrallager in Oberhausen soll zur Entlastung der bestehenden Lager sowie zur Optimierung des gesamten Logistiknetzwerks im Absatzgebiet von Edeka Rhein-Ruhr beitragen, das ganz Nordrhein-Westfalen sowie angrenzende Gebiete in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen umfasst. Dabei setzt das Unternehmen auf hochmoderne Automatisierungstechnik.



Bislang waren die Mitarbeiter der Edeka Rhein-Ruhr-Verwaltung an drei Standorten in Moers verteilt. Das neue Verwaltungsgeb√§ude bietet ausreichend Platz f√ľr alle Besch√§ftigten an einem Standort und gleichzeitig Potenzial f√ľr weiteres personelles Wachstum. Neben den modernen B√ľrofl√§chen f√ľr rund 700 Mitarbeiter wird auf dem Gel√§nde in Moers auch ein Schulungszentrum, ein E-Center, ein trinkgut-Getr√§nkemarkt sowie weitere Fl√§chen f√ľr lokale Gesch√§fte und Dienstleister entstehen. F√ľr beide Gro√üprojekte ist eine Bauzeit von 18 Monaten vorgesehen.