DWS verkauft Londoner Capital House für 151 Mio. Euro an Barings

Capital House

Die DWS verkauft für ihren Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Europa das im Jahr 2010 erworbene Capital House für 151 Mio. Euro (ca. £130,5 Mio.) an Barings. Der Asset Manager hatte die Immobilie im vergangenen Herbst ins Schaufenster gestellt, laut britischen Marktinformationen für rund £145 Mio.. Trotz des deutlich geringer erzielten Preises stellt der Deal für DWS eine „attraktive Marktchance“ dar.

Das im Jahr 2003 fertiggestellte Gebäude mit einer über acht Stockwerke verteilten Nutzfläche von rund 10.650 m² profitiert insbesondere von seiner zentralen Lage an der Nordseite der King William Street, einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in der Londoner City zwischen der Bank of England und der London Bridge.



Die DWS hatte die Immobilie Ende 2010 für rund 108 Mio. Euro erworben [wir berichteten]. Mit dem Verkauf realisiert das Fondsmanagement die seit Ankauf sehr gute Wertentwicklung der Immobilie und beabsichtigt, den Verkaufserlös in die weitere Diversifizierung des Portfolios zu reinvestieren.



„Wir werden weiterhin in qualitativ hochwertige Vermögenswerte an wichtigen Standorten investieren. Nachdem wir in den vergangenen Jahren gemäß unserer Anlagestrategie den Anteil an Wohn-, aber auch an Logistikimmobilien weiter deutlich ausgebaut haben, können wir flexibel auf sich bietende Opportunitäten reagieren und den Fonds sowohl sektoral als auch geografisch weiter diversifizieren", so Anke Weinreich, Fondsmanagerin des Grundbesitz Europa.