DWS übernimmt Rathausvillen von Strabag RE

Zur Monatsmitte übergab Projektentwicklerin Strabag Real Estate (SRE) die 154 Wohneinheiten der DWS für deren offenen Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Fokus Deutschland. Der DWS Fonds hatte die fünf Stadtvillen mit ca. 11.800 m² Wohnfläche Anfang des Jahres gekauft, Vermittler der Transaktion war SRE-seitig Engel & Völkers Commercial. Unbeeinflusst von Corona hatte das Generalunternehmen Züblin die Rathausvillen Schönefeld zum geplanten Zeitpunkt fertig stellen können.

