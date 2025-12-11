36.500 m² city-nah
DWS übernimmt Logistikcampus in Berlin-Marzahn von PGIM und Panattoni
Die DWS Group hat einen rund 36.500 m² großen Logistik- und Gewerbecampus in Berlin-Marzahn von PGIM und Panattoni erworben. Das Objekt wurde 2023 fertiggestellt und kombiniert größere Logistikeinheiten mit kleinteiligen Flächen des City Dock-Konzepts, die sich an KMU, Start-ups und Dienstleister richten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Der Campus in der Marzahner Straße 21 umfasst insgesamt fünf Gebäude und ist vollständig an zwölf Nutzer aus Handel, Maschinenbau, Logistik, Pharmazie, Kreativwirtschaft und Lebensmittelproduktion vermietet. Die Flächen verteilen sich auf rund 14.900 m² Hallen-, 1.500 m² Büro- und 1.200 m² Mezzaninflächen im Logistikbereich sowie etwa 11.500 m² Hallen-, 3.200 m² Büro- und 3.200 m² Flexflächen im City Dock. Alle Gebäude verfügen über ein DGNB-Gold-Zertifikat und PV-Anlagen. Die Lage nahe des östlichen Stadtzentrums ermöglicht eine schnelle Anbindung an Gewerbe- und Industriekorridore – ein wichtiger Faktor für Last-Mile-Logistik.
PGIM hatte das Grundstück 2020 gemeinsam mit Panattoni im Rahmen einer europäischen Value-Add-Strategie erworben und entwickelt [wir berichteten]. Die DWS sieht in dem Ankauf eine Ergänzung ihres institutionellen Immobilienportfolios und verweist auf ein aktives Transaktionsjahr 2025. „Wir waren 2025 für unsere institutionellen Fonds sehr aktiv am Transaktionsmarkt und konnten verschiedene Investmentopportunitäten zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt für unsere Kunden sichern. Auch im kommenden Jahr werden wir als aktiver Marktteilnehmer auftreten und sind somit optimal positioniert – auch für neue Kunden, die in den Immobilienmarkt einsteigen wollen“, so Markus Wickenträger, Head of Portfolio Management European Real Estate, bei der DWS.