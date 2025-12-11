DWS übernimmt Logistikcampus in Berlin-Marzahn von PGIM und Panattoni

Die DWS Group hat einen rund 36.500 m² großen Logistik- und Gewerbecampus in Berlin-Marzahn von PGIM und Panattoni erworben. Das Objekt wurde 2023 fertiggestellt und kombiniert größere Logistikeinheiten mit kleinteiligen Flächen des City Dock-Konzepts, die sich an KMU, Start-ups und Dienstleister richten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

