DWS tütet Sale and Leaseback-Deal mit Fiege ein

Der Asset Manager kauft die Logistikimmobilie „Spectrum“ für die beiden Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Europa und Grundbesitz Fokus Deutschland. Der Logistikdienstleister Fiege bleibt auch nach dem Verkauf langfristiger Mieter.

.

Die Fiege Gruppe und der Vermögensverwalter DWS haben heute den Abschluss des Erwerbs der Logistikimmobilie „Spectrum“ in Hamburg bekannt gegeben. Erworben wurde die Logistikimmobilie für die beiden DWS Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Europa und Grundbesitz Fokus Deutschland. Der Ankauf erfolgte über eine Beteiligungsgesellschaft, an der der Grundbesitz Europa zu 55% und der Grundbesitz Fokus Deutschland zu 45% beteiligt sind. Der von Fiege veräußerte Logistikkomplex bleibt langfristig an Fiege vermietet.



„Der Verkauf ist eine von mehreren Transaktionen in diesem Jahr, die wiederum mit einer langfristigen Rückanmietung verbunden ist. Durch den Verkauf wollen wir einerseits weitere Fiege-Projekte vorantreiben und fördern. Andererseits sichern wir durch die langfristige Anmietung den für uns strategisch wichtigen Standort in Hamburg und geben auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kunden Sicherheit“, so Jan Fiege, Managing Director Real Estate der Fiege Gruppe.



Die moderne Logistikimmobilie „Spectrum“ liegt im Südosten Hamburgs, gut sichtbar und in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz der wichtigen Nord-Süd-Verbindung A1 mit der Autobahn A25. Der Hamburger Hafen ist rund 12 km von der neuen Fondsimmobilie entfernt. Das Objekt auf dem rund 160.000 m² großen Grundstück hat aktuell eine Nutzfläche von knapp 80.000 m² und soll bis zum Jahr 2022 um einen Gebäudeteil mit rund 18.000 m² erweitert werden



„Mit dem Erwerb erfolgt eine weitere Diversifizierung der Immobilienportfolios des Grundbesitz Europa und des Grundbesitz Fokus Deutschland mit der Nutzungsart Logistik gemäß der Fondsstrategien. Für die flexibel nutzbare Immobilie, die bis zum Jahr 2022 zudem noch erweitert wird, spricht die hervorragende Anbindung an wichtige Verkehrswege in Norddeutschland sowie die Nähe zum Stadtzentrum und dem Hafen von Hamburg. Die beiden Portfoliomanagement-Teams um Anke Weinreich (Grundbesitz Europa) und Taskin Mutlu (Grundbesitz Fokus Deutschland) setzen auf die prognostiziert positive Entwicklung des Logistikstandortes in attraktiver Lage von Hamburg und erwarten für die Fonds langfristig stabile Mieteinnahmen aus dem Objekt.“